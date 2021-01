Prix «20 Minutes» du roman: Maxime Chattam vous aide à vous lancer dans l'écriture — 20 Minutes

Vous rêvez de vous lancer dans l’écriture d’un roman. Et si vous en faisiez votre bonne résolution pour 2021 ?

La deuxième édition du prix « 20 Minutes » du roman, lancé début décembre sur le thème « Le monde d’après », verra son lauréat publié en fin d’année. Peut-être vous ?

Parrain et président du jury du prix, le romancier Maxime Chattam vous livre quelques conseils d’écriture, qu’il détaillera pour vous lors d’un Facebook Live prévu le 20 janvier.

Vous rêviez depuis toujours d’écrire un livre ? Pourquoi ne pas en faire une bonne résolution pour cette année 2021 ? Et participer, si vous en avez le temps, au prix 20 Minutes du roman, organisé avec Prisma Média et la plateforme des Nouveaux auteurs ?

Thème imposé cette année : « Le monde d’après », bien large pour ne pas brider l’imagination et dont l’intitulé peut avoir des résonances dans l’actualité. Le délai est court, jusqu’au 15 mars, mais cela vaut le coup : comme le roman d’aventures Noir de Lune d' Estelle Tolliac, première lauréate du prix l’an dernier, le manuscrit récompensé sera publié en fin d’année.

Un Facebook Live le 20 janvier

Parrain du prix et président du jury, Maxime Chattam vous donne d’ores et déjà rendez-vous le mercredi 20 janvier pour un Facebook Live qui se tiendra, dans l’après-midi, sur la page de 20 Minutes. Il s’agira d’une sorte de master class interactive, où vous pourrez lui poser toutes les questions que vous jugerez utiles et lui demander ses conseils d’écriture. Si vous hésitez à vous lancer, si vous êtes bloqué dans votre manuscrit, n’hésitez pas.

« Il n’y a pas qu’une seule méthode d’écriture, il y en a une pour chacun d’entre nous », rappelle-t-il dans la vidéo de présentation de cet article. Le point de départ, c’est souvent une bonne idée à creuser. Et pour cela, rien de tel qu’un bon personnage ou une bonne interaction entre plusieurs personnages. « Mais vous pouvez aussi, et moi c’est plutôt comme ça que je procède, définir d’abord une intrigue, nuance Maxime Chattam. Vous allez vous lancer dans l’écriture d’un roman, OK, mais en deux phrases, de quoi ça va parler ? Est-ce que ce pitch est assez fort pour qu’on ait envie d’en savoir plus ? » On l'espère...