COVID Le Conseil d’Etat a validé la fermeture des cinémas et théâtres, arguant du « contexte sanitaire »

Le Conseil d'Etat, à Paris. — Wikicommons

Le Conseil d'Etat, qui se penchait ce mercredi sur la fermeture des cinémas et théâtres annoncée le 10 décembre par le Premier ministre, Jean Castex, a validé cette fermeture, au vu du « contexte sanitaire » et du « risque d’augmentation de l’épidémie à court terme ».

Saisie par des professionnels de la culture, la plus haute juridiction administrative leur a toutefois donné partiellement raison en précisant que si la situation venait à s’améliorer sur le front du coronavirus, « leur fermeture ne pourrait être maintenue au seul motif qu’il existe un risque » de contamination dans ces lieux.

« Risques »

Lundi, devant la plus haute juridiction administrative, le représentant du ministère de la Santé, Charles Touboul, avait reconnu qu’aucune étude ne prouvait que ces lieux étaient plus propices aux contaminations, mais avait rappelé l’existence de « risques ». Les artistes et responsables de structures culturelles dénonçaient une différence de traitement avec les cultes ou les magasins.