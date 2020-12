Les Daft Punk aux Grammy Awards — WENN

C’est un retour discret. Sept ans après leur dernier album Random Access Memories, le duo Daft Punk vient de sortir neuf morceaux inédits, apparus sur la version deluxe de la bande originale Tron : Legacy, à l’occasion des dix ans de la sortie du film du même nom.

Ceci n’est pas pour autant une annonce de leur retour. Régulièrement, des rumeurs de come-back du duo formé par Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter tournent. On a par exemple plusieurs fois annoncé qu’ils auraient l’intention de donner un concert exceptionnel dans l’écrin magique des arènes de Nîmes, dans le Gard.

Dernière tournée

Le groupe, qui s’est hissé de la scène house music où il a vu le jour en France dans les années 1990 jusqu’à une renommée internationale, ne s’est produit que sporadiquement depuis la fin de sa dernière tournée en 2007.

On les a vus aux Grammy Awards 2017, aux côtés du chanteur canadien The Weeknd dont le troisième album sorti fin 2016 Starboy contient deux morceaux concoctés avec Daft Punk. Lors de sa performance de 2014 aux Grammy, Daft Punk avait reçu cinq récompenses, dont les catégories reines de meilleur enregistrement et meilleur album de l’année pour Random Access Memories.