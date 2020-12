La famille Ingalls dans la série «La Petite maison dans la prairie». — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Les fans des Ingalls vont être ravis et ravies. Paramount TV Studios et Anonymous Content préparent une nouvelle version de La petite maison dans la prairie sous la forme d’une adaptation d’une heure selon Entertainment Weekly.

Alison Arngrim, qui jouait la méchante petite Nellie Oleson (fille de la non moins méchante Harriet Oleson) dans le téléfilm est candidate, à 58 ans, au rôle de Meme Oleson. « J’ai l’âge pour jouer Madame Oleson et je n’ai pas honte », a-t-elle déclaré à Entertainment Weekly.

Mythe américain

Alors que la série continue d’être diffusée dans pas moins de 30 pays, aucune adaptation digne de ce nom n’avait jamais été réalisée. Little House on the Prairie, de son nom anglais, a été diffusée entre 1974 et 1983 sur NBC. Elle raconte l’histoire au XIXe siècle des Ingalls, Charles, Caroline et leurs trois filles Mary, Laura et Carrie, des fermiers et fermières qui quittent le Nord-Est des Etats-Unis pour s’installer dans le Minnesota à Plum Creek. Des Etats-Uniens dans la plus pure tradition mythique de ce pays.

Mais la série a aussi fait l’objet de controverses, certains et certaines la jugeant raciste. Une section de l’Association américaine des bibliothécaires avait par exemple décidé de débaptiser son prix littéraire « Laura Ingalls Wilder ».