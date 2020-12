Julien Dore lors des NRJ Music Awards, le 05 décembre 2020. — Laurent Vu/NMA2020/SIPA

Deux noms connus pour une bonne cause. Julien Doré et le Secours populaire se sont mobilisés pour récolter de l’argent pour les sinistrés de la tempête Alex​, qui a frappé les vallées des Alpes-Maritimes début octobre. Propriétaire d’une maison à Saint-Martin de Vésubie, le chanteur a lancé une tombola avec l’appui d’autres artistes. Et ce sont 932.470 euros qui ont été récoltés grâce à « très exactement 46.921 » donateurs, selon le décompte de Julien Doré sur France Bleu Azur, jeudi.

Trente d’entre eux ont remporté l’un des cadeaux mis en jeu : un maillot d’Antoine Griezmann, un costume de Florence Foresti, etc. L’intégralité des 932.470 euros a été reversée au Secours populaire des Alpes-Maritimes. « Cet argent va être utile au quotidien dans les vallées sinistrées », se réjouit Julien Doré.