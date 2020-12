La chanteuse Mariah Carey — Landmark/Starface

All I Want For Christmas, le tube de Noël de Mariah Carey, vient de s’installer à la première place du classement Billboard Hot 100. Et si vous avez une impression de déjà-vu, rassurez-vous, c’est normal. En effet, la chanson parue pour la première fois sur l’album de 1994 Merry Christmas a occupé la même place dans les charts l’an dernier et ce durant trois semaines.

Cela avait permis à la diva de battre un record, puisque jamais une chanson de Noël n’était restée aussi longtemps à cette place du podium.

Reste à voir si l’hymne festif connaîtra un destin analogue cette année. D’autant qu’il est talonné dans le classement par trois autres classiques du même goût, à savoir Rockin’Around The Christmas Tree de Brenda Lee, Jingle Bell Rock de Bobby Helms et It’s The Most Wonderful Time Of The Year de Andy Williams.

La reine de Noël

Bien évidemment, Mariah Carey n’a pas manqué de dire un grand merci à ses fans pour la longévité de son règne hivernal.

« WOW ! Je ne m’y attendais vraiment pas du tout !!! Je serai éternellement reconnaissante pour le succès durable de cette chanson. “Je ne veux pas grand-chose pour Noël…”, juste un peu plus de JOIE et que l’esprit de Noël gagne tout le monde, particulièrement cette année. Joyeux Noël ! », a écrit Mariah Carey sur Twitter.