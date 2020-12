Keanu Reeves incarne un personnage du RPG «Cyberpunk 2077». — CD Projekt Red

Bugs en pagaille, versions consoles sacrifiées, chute en bourse… Le studio polonais CD Projekt passe une bonne fin d’année avec la sortie difficile de son mastodonte Cyberpunk 2077. Le jeu est même devenu ce week-end un hashtag, #Cyberbug2077, sur Twitter.

Il fallait qu’il réagisse. Chose faite ce lundi dans un communiqué : « Tout d’abord, nous voulons commencer par nous excuser de ne pas avoir montré le jeu sur les consoles de la génération précédente avant sa sortie et, par conséquent, vous avoir empêché de prendre une décision éclairée lors de votre achat. Nous aurions dû accorder plus d’attention à ce qu’il soit meilleur sur PS4 et Xbox One. »

Un remboursement possible pour les déçus

Le studio promet de fixer les différents bugs et plantages avec plusieurs mises à jour dans les jours à venir, mais surtout avec deux gros patchs en janvier et février 2021. « Ensemble, ces patchs devraient corriger les plus gros problèmes auxquels les joueurs font face, annonce CD Projekt, tout en précisant que les versions PS4 et Xbox One ne ressembleront pas aux versions PC haut de gamme ou consoles next gen, même si elles s’en approcheront davantage qu’aujourd’hui. »

Pour les joueurs et joueuses qui ne veulent pas attendre l’année prochaine ou qui ne sont tout simplement pas satisfaits de leur achat, le studio annonce qu’ils et elles peuvent demander un remboursement, via les plateformes PSN et Xbox pour les versions dématérialisées et dans les magasins pour les versions physiques. Au moindre problème, CD Projekt a mis en place une adresse mail (helpmerefund@cdprojektred.com) pour aider à se faire rembourser - attention, jusqu'au 21 décembre. Même joueur joue encore à Cyberpunk 2077 ?