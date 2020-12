Pif est (encore) de retour avec « Pif le mag »

L. Be.

Dès mercredi prochain, le célèbre chien Pif sera de retour. Le premier numéro de Pif le Mag, un magazine trimestriel « durable et connecté », réserve des tas de surprises dont un nouveau personnage, Pifi, selon le JDD ce dimanche.

Au programme : des bandes dessinées inédites, notamment les aventures de Pif, Pifou, Placid et Muzo et « six planches de Rahan inédites depuis 1979 », explique l’hebdomadaire.

Une interview de Nikos Aliagas

Nikos Aliagas, parrain du retour du magazine, lance une opération avec le Secours populaire pour ce premier numéro de 84 pages qui sera vendu 5,90 euros. L’animateur phare de TF1, interviewé dans le numéro, abordera son enfance et The Voice.

Nikos a tweeté samedi : « Vive Pif ! », tandis que Valérie Damidot s’est réjouie : « Mais ouiiiiiiiiiiiiii dis pif tu nous remettras des gadgets old school ? J’ai perdu mon collier de rahan !!! ». Créé en 1969, Pif Gadget a été très populaire dans les années 1970 et 1980.