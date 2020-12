Image tirée de la série BBC «Normal People» — BBC

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

« This way up », une série anxiolytique réjouissante

Fan de Fleabag en manque d’humour noir, cette série britannique va vous réjouir. Disponible sur MyCanal, elle suit Aine, une prof d’anglais à Londres d’origine irlandaise qui vient tout juste de sortir d’une maison de repos après une tentative de suicide. Accompagnée de sa sœur, Shona (la magnifique Sharon Horgan de la tout aussi réussie Catastrophe), Aine se réfugie dans les pitreries pour rassurer son aînée. Au menu : dépression et humour noir. Une pépite qui se déguste à merveille en ces temps de confinement légèrement anxiogènes.

« Normal People » pour vivre une passion amoureuse

On reste avec l’accent irlandais pendant douze épisodes, le temps de découvrir l’histoire d’amour la plus tumultueuse et romantique de l’année 2020. Connell, star du lycée d’une petite ville d’Irlande, tombe amoureux de Marianne, une adolescente brillante mais rejetée par ses pairs. Trop froide et trop singulière pour plaire. Connell se laisse séduire, mais refuse d’officialiser cette relation, de peur d’être moqué. Et Marianne se soumet à la honte de ce garçon. De la petite ville de l’ouest de l’Irlande jusqu’aux bancs de Trinity College, à Dublin, leurs destins se croisent et s’enlacent, jusqu’à perdre la raison. Une série, adaptée du best-seller de Sally Rooney, qui touche au sublime et vous fera vivre (par procuration) tous les tons du sentiment amoureux : de la passion au ressentiment, à la jalousie, en passant par l’émerveillement. Vous pouvez retrouver cette merveille sur Starzplay.

De la bonne musique avec « High Fidelity »

Passée un peu inaperçue, la série High Fidelity vaut pourtant le détour. Dans cette série disponible sur Hulu, Zoë Kravitz prend le relai de John Cusack pour camper Rob, une disquaire amatrice de vinyles et de culture pop, qui explore sa vie amoureuse à travers des playlists endiablées. Extrêmement divertissante, la série offre des personnages tout aussi attachants que dans le film culte des années 2000. Au casting, on retrouve Kingsley Ben-Adir (qu’on a aussi pu découvrir en Barack Obama dans The Comey rule), que demander de plus ?

Un podcast pour revivre son adolescence

​Toute une génération se reconnaîtra dans les mots de Lucie. Mes 14 ans(studio Paradiso) explore le journal intime de la journaliste Lucie Mikaélian vingt ans plus tard. Elle relit ses écrits de l’année de ses 14 ans et redécouvre, non sans surprise, son obsession pour le sexe, pour l’amour et pour la réussite scolaire. Retour sur une période où les ados échangent sur Messenger, portent des sacs à dos Eastpak​ et s’habillent en skateurs (même quand ils ne font pas de skate). Bienvenue dans les années 2000. Un podcast en forme de bonbon acidulé.