C’est une édition très particulière qui se profile pour les Enfoirés. Comme chaque année, des dizaines d’artistes se retrouveront dans une salle de spectacle dans le but de récolter de l’argent pour Les restos du cœur. Malheureusement, en raison de l’épidémie de Covid-19, leur prochain concert prévu à Lyon ne pourra pas s’organiser en public. Les chanteurs et chanteuses feront donc face à une salle vide.

En raison du contexte sanitaire, les artistes devront prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la tenue du show. Michèle Laroque, dont ce sera la 21e participation l’an prochain, en a précisé les conditions ce samedi sur RTL. « On va tous se faire tester, on va être confinés ensemble, on n’aura pas le droit d’aller faire une course ou quoi que ce soit », a-t-elle expliqué au micro de l’émission On refait la télé.

« Plus il y a de monde devant la télé […] plus il y a de repas »

« On va être ensemble, on ne va prendre que le bus, on ne va être qu’entre nous pour ne courir aucun risque et on va y arriver comme ça, a précisé l’actrice. C’est très important qu’on le fasse. » Enregistré en janvier, le spectacle sera, comme chaque année, diffusé sur TF1 aux alentours du mois de mars.

Plus que jamais, l’association compte sur la générosité des Français pour faire des dons puisque aucun billet ne sera mis en vente lors de cette édition. « Le public, ce sont des Enfoirés aussi. D’habitude, ils sont dans la salle, là il faut que ce soit devant la télé. Plus il y a de monde devant la télé, plus TF1 a de pub, plus ils achètent cher le concert, plus il y a de repas », a clamé Michèle Laroque.