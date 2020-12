Ellie, à la fois héroïne et anti-héroïne de « The Last of Us Part II » — Sony

Sans véritable suspense, quoi qu’il y avait Hades et Animal Crossing (mais pas Cyberpunk 2077), The Last of Us Part II a été élu jeu de l’année lors des Games Awards dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s’impose également dans les catégories jeu d’aventure, réalisation, scénario, sound design, accessibilité ou encore interprétation avec un prix pour l’actrice Laura Bailey, qui prête sa voix et ses traits à Abby.

🏆 THE LAST OF US PART II IS GAME OF THE YEAR!! 🏆 Congratulations @Naughty_Dog on an INCREDIBLE night at #TheGameAwards! #TheLastOfUsPartII pic.twitter.com/OUGKbniY6t — The Game Awards (@thegameawards) December 11, 2020

Quelques prix pour les autres, et de futurs jeux

L’outsider et indépendant Hades ne repart pas bredouille, avec déjà, bah, le prix du meilleur jeu indé mais également du meilleur jeu d’action. Mérité. Animal Crossing, lui, ne décroche pas le prix du jeu confinement, qui n’existe pas, avec celui du meilleur jeu familial. Notons aussi la meilleure direction artistique pour Ghost of Tsushima, la meilleure musique pour Final Fantasy VII Remake, la meilleure simulation pour Flight Simulator ou le « Game for Impact » pour Tell Me Why et son héros transgenre. Retrouvez la liste complète des gagnants sur le site officiel des Games Awards.

Phew, that's it! We've been itching to show you #Road96 after two years of hard work!

We cannot wait to take you on our crazy road-trip.

To show your love, you can wishlist it on Steam https://t.co/etqxiMm6S7 ✨ pic.twitter.com/aKshevA5yK — Road 96 🛣️ Wishlist on Steam 🛣️ (@Digixart) December 11, 2020

La cérémonie était aussi l’occasion d’avoir un aperçu de futurs jeux, comme le prochain Mass Effect, le très attendu Dragon Age, le retour de la franchise Perfect Dark, le nouveau titre des créateurs de Dead Space, The Callisto Protocol, et même un jeu Evil Dead par la team derrière World War Z. Côté français, le studio Digixart et le créateur Yoan Fanise ont dévoilé Road 96, leur nouvelle aventure narrative après 11-11 : Memories Retold.