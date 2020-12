LOISIRS Ce jeu de société invite les joueurs à essayer d’être le plus heureux possible

« Smile life », créé par le Montpelliérain Alexandre Seba, est sorti en 2018.

Depuis, repéré par un distributeur, il s’est écoulé à plus de 10.000 exemplaires.

Ce jeu propose aux joueurs d’essayer d’être le plus heureux, en jouant les bonnes cartes (fonder une famille, devenir riche…) et en évitant les mauvaises (prison…).

Avec « Smile Life », Alexandre Seba a réussi son pari. Ce jeu de société, que ce Montpelliérain a sorti en décembre 2018 avec les moyens du bord, s’est écoulé, depuis, à plus de 10.000 exemplaires. Un chiffre qu’il n’aurait jamais pensé atteindre, il y a deux ans, quand il bouclait sa petite campagne de financement participatif, sur Ulule.

« C’est vraiment chouette !, se réjouit Alexandre Seba. Surtout quand on sait à quel point c’est difficile, dans ce secteur, de se faire une petite place, vu le nombre de jeux qui sortent. Au départ, j’avais juste une idée, et j’ai tiré le fil. J’avais fait 500 exemplaires, je les vendais sur Internet, et dans deux ou trois boutiques à Montpellier. »

Fonder une famille et devenir richissime

Ce jeu plein d’humour, dans lequel il faut à tout prix réussir sa vie, invite les joueurs à collecter le maximum de « smiles », les symboles du bonheur. Il faudra jouer les bonnes cartes, dans la vie privée comme professionnelle, pour faire des rencontres, se marier, fonder une famille, faire de brillantes études, décrocher le job de ses rêves, devenir richissime et même se faire remettre la légion d’honneur. En évitant, bien sûr, les maladies, les ruptures, les licenciements ou les passages en prison.

Ce jeu, le Montpelliérain l’a imaginé alors qu’il y avait pas mal de changements dans sa vie. Et comme dans le jeu, il avait des tas de cartes en mains, qu’il fallait jouer, ou pas, pour toucher le bonheur du doigt. « J’ai d’abord réussi à faire un jeu qui me plaise à moi, à mes proches, mais aussi, aujourd’hui, à un public très large, les jeunes, les parents, ou les grands-parents », se réjouit Alexandre Seba. Une extension trash, à ne pas mettre entre toutes les mains, vient de sortir, pour donner du piquant aux joueurs avertis.

« Les règles sont très abordables »

En 2019, c’est un distributeur, Mad, qui a permis à ce jeu prendre de l’ampleur. A Cannes (Alpes-Maritimes), lors du très prisé festival du jeu de société, « Smile life » a séduit cette entreprise, qui a décidé de le mettre à son catalogue. « Je suis allé les voir, je leur ai dit que j’avais créé un jeu, que ça partait bien, et qu’ils pouvaient le tester, reprend Alexandre Seba. Ils ont fait une partie, ils ont accroché, c’est parti comme ça. »

Aujourd’hui, 400 boutiques en France ont le jeu dans leurs rayons. Dont Excalibur, à Montpellier, l’une des premières à le vendre. « C’est un jeu qui plaît beaucoup, très facile à jouer, les règles sont très abordables, confie Pierre Moutin, l’un des vendeurs de la boutique. Et ce que les joueurs aiment, c’est qu’il faut être le plus heureux possible, tout en pourrissant la vie des autres ! » Bonne pioche, pour Alexandre Seba.