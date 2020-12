CRISE SANITAIRE En raison de la crise sanitaire, « Les Enfoirés » annoncent ce jeudi que les concerts étaient maintenus, mais sans public. Le spectacle prévu à Lyon mi-janvier sera enregistré et retransmis à la télévision en mars

Kendji Girac, Liane Foly, Claudio Capéo et Christophe Maé dans «Le Pari(s) des Enfoirés». — CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

Ceux qui rêvaient de voir en live Zazie, Slimane, Soprano, Jenifer, Michaël Youn ou encore Tony Parker se surpasser sur scène seront déçus. Ce jeudi, les Enfoirés ont annoncé que leurs concerts 2021 prévus à Lyon du 14 au 17 janvier étaient maintenus, mais sans public. Une décision prise « en raison des dernières décisions gouvernementales et du contexte saniraire incertain»​, précisent les organisateurs.

Le concert sera tout de même enregistré en janvier à Lyon et sera, comme chaque année, retransmis à la télévision vers le mois de mars. Il sera également disponible en double DVD et double CD. — Les Enfoirés (@enfoires) December 10, 2020

Bonne nouvelle, toutefois, pour les fans de cette troupe d’artistes formée en 1986 par Coluche, les concerts qui se tiendront à la Halle Tony-Garnier mi janvier seront enregistrés. Le spectacle sera retransmis à la télévision vers le mois de mars et sera également disponible en double DVD et double CD, soulignent Les Enfoirés, composés aujourd’hui d’une quarantaine d’artistes, sportifs et comédiens.

« Plus que jamais, les Restos du cœur ont besoin de votre soutien pour cette édition inédite », rappellent les Enfoirés, mobilisés depuis trente-quatre ans en faveur des plus démunis.