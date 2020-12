Le rappeur Dirlo sort son album « Opération Séduction ». — Bipole

Le jeune rappeur Dirlo sort ce vendredi son premier album « Opération Séduction ».

Très longtemps retardé à cause du Covid-19, Dirlo explique les difficultés de cette période pour les jeunes artistes et l’effervescence qui règne à Marseille en matière de rap.

Une « Opération séduction » pour un rappeur loin d’être un « loveur ». Dirlo, jeune rappeur Marseillais, sort ce vendredi son premier album « Opération Séduction ». Obligé de repousser sa sortie à cause du Covid-19, Dirlo revient pour 20 Minutes sur les conséquences de cette pandémie pour les jeunes artistes, et nous parle de « l’effervescence » de Marseille.

Comment te sens-tu au moment de sortir ton premier album ?

C’est toujours une excitation, quelque chose qui n’est pas palpable. J’ai mis tout mon cœur dans ce projet. Il est prêt depuis un moment donc c’est un soulagement. On a bien pris le temps à cause du Covid donc on a pu bien le mixer. Là j’ai juste envie qu’il sorte et me plonger dans la suite. Ça a déjà commencé avec l’enregistrement de quelques sons.

Justement explique-nous, les conséquences du Covid sur de jeunes artistes comme toi ?

On est en développement donc c’est une période compliquée. Déjà sans les concerts ce n’est pas évident. On est allé chercher des subventions, et le jour du confinement toutes les structures ont fermé. On avait prévu plein de choses pour la sortie, avec des produits dérivés et tout. Quand tu es jeune, le juge de paix c’est aussi la visibilité. Du coup j’ai sorti « ceci n’est pas une opération séduction », on a fait un petit coup de com inversé et je suis resté super-actif pendant le confinement.

Est-ce que c’est plus difficile de percer quand on est Marseillais avec toute cette concurrence ?

L’effervescence qu’il y a à Marseille, c’est bénéfique, ça permet de mettre la lumière sur la ville. Et ça motive. Je suis quelqu’un de compétiteur, tout en ayant l’esprit d’équipe pour ma ville, et je veux être le plus fort. Donc ça te tire vers le haut, plutôt que de te reposer sur tes lauriers. Ça aurait été différent si on était dans une époque différente ou une plus petite ville. Je faisais du karaté quand j’étais petit, je pensais être le meilleur jusqu’à ce que je me prenne une rouste. A partir de là j’ai deux fois plus travaillé, au point d’en vomir. Mais cet ego, cet esprit de compétition est important pour un sportif comme pour un artiste.

Comment définirais-tu ton rap ?

Mon style est sans prétention, authentique, personnel. Il y a un peu de second degré. Je suis beaucoup porté sur l’écriture, j’adore la bosser, bosser mes tournures de phrases. J’ai déjà pensé dans quelle case me placer, mais en vrai je ne sais pas. Mais je préfère de pas rentrer dans une, je suis complet, assez original donc autant en créer une.

Tu as participé à La Frappe [scène avec des jeunes talents Marseillais] à Marsatac, raconte-nous…

Je remercie Marsatac pour la confiance donnée à collectif de 10 rappeurs, DJs et danseurs. J’ai aimé être dans ce collectif qui défend les intérêts des artistes. Ça a été une expérience très cool en amont, comme pendant les deux jours du festival. C’était une forme de reconnaissance après toutes ces années où on a essayé d’organiser des choses, tout en se débrouillant. Et c’est un honneur que la Frappe continue sous forme de tremplin pour des jeunes émergents. Ça permet de laisser quelque chose aux prochaines générations et c’est en même temps une forme de reconnaissance et de fierté.