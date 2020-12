La dictée de Microsoft Word cache certains mots. Illustration — 20 MINUTES

La dictée de Microsoft Word ne serait-elle pas un peu trop prude ? Le choix de mots que la reconnaissance vocale du traitement de texte refuse d’écrire pose en tout cas question. De nombreux internautes ont relevé sur des forums ou sur Twitter l’impossibilité d’écrire certains mots tels que « nue », « poitrine », « lesbienne », « hétérosexualité ». A l’inverse, les mots « gay » ou « homosexualité » s’affichent correctement.

Pourquoi une telle différence de traitement entre ces termes ? C’est notamment l’objet d’un article de Numerama qui questionne ce dimanche une décision qui a tout l’air politique.

Eviter des erreurs

A l’origine, il s’agissait d’un filtre mis en place au début du développement du « speech to text » lorsque l’outil pouvait encore être perfectible, explique à Numerama une responsable de Microsoft France.

✍️ Aujourd'hui je teste le mode #Dictée sur Word pour la thèse. Le problème? Il censure automatiquement certains mots (ici: "nue", "poitrine" et "pubis").



Autant vous dire que quand on étudie les figurines féminines préhistoriques, ça devient vite compliqué... pic.twitter.com/54RMxIyWVF — museolepse (@museolepse) December 5, 2020

Pour éviter les erreurs de la reconnaissance vocale et l’apparition de vocabulaire inapproprié qui n’aurait pas été prononcé, le siège de la firme a utilisé ce filtre. Sauf que la dictée s’est considérablement améliorée et que les étoiles continuent de remplacer certains mots (même « pieds nus » ou « au sein de »), et pas d’autres, sans raison évidente. Depuis, les termes « lesbienne » et « transgenre » ne sont plus filtrés.

Le filtre devrait être désactivable d’ici le mois de janvier, selon le site spécialisé dans le numérique. Reste qu’il laisse apparaître des biais -la différence de traitement vis-à-vis du terme lesbienne et gay, notamment- dont la technologie, fabriquée en majorité par des hommes, a du mal à se débarrasser.