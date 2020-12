Keny Arkana en 2011. — SADAKA EDMOND/SIPA

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Revivre la nuit avec Radio Nova

Si vous aussi les trop calmes vendredis soirs commencent à vous taper sur le système, entrez en résistance avec Nova. Depuis le 20 novembre, la radio ressuscite ses Teufs d’apparts en ouvrant son antenne en direct aux artistes et acteurs du monde de la nuit, de 22 heures à minuit. Pourquoi ? Pour décompresser bien sûr, mais pas que. « Parce que les clubs, discothèques, bars dansants sont les grands oubliés de l’histoire. Parce que le frisson d’un face-à-face avec le physio nous manque. Parce que les DJ n’ont plus le moindre écho depuis des mois », explique le site de la radio. Et si l’envie d’une after vous prend un dimanche après-midi, les replays des premières Teufs avec Mara ou Feadz sont disponibles par ici.

Le Père Noël existe sur Arte

Deux salles, deux ambiances, voguons sur Arte à la découverte du Père Noël. Depuis le 1er décembre la chaîne propose un documentaire sur celui qui nous apportera (ou non) des cadeaux au pied du sapin dans quelques semaines. Réalisé par Christian Riberzani, Le Père Noël et ses ancêtres se penche sur les origines de ce personnage folklorique et plus globalement sur tous les rites associés à cette période de l’année. L’occasion de se mettre dans le bain de Noël même si le cœur n’est pas vraiment à la fête.

Le grand retour de Keny Arkana

Trois longues années d’absence. Après une apparition sur la compilation de Jul et ses compères marseillais début octobre (la seule femme du projet 13 Organisé), Keny Arkana vient d’entamer son grand retour avec le titre et le clip J’sais pas faire autrement. On y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès de la rappeuse : un rap énervé, sincère, et une bonne dose de cité phocéenne. A quand le nouvel album ?

« Much Loved » débarque sur Netflix

Lors de sa sortie en 2015, Much Loved avait suscité une vive polémique au Maroc, où il avait été interdit. Loubna Abidar, l’actrice principale du film, avait été menacée de mort (tout comme le réalisateur), agressée violemment puis avait dû quitter le pays. « Much Loved dérangeait, parce qu’il parlait de la prostitution, officiellement interdite au Maroc, parce qu’il donnait la parole à ces femmes qui ne l’ont jamais », expliquait-elle alors. Depuis le 1er décembre, le film de Nabil Ayouch est disponible sur Netflix. L’occasion de voir ou revoir ce film percutant et nécessaire sur le quotidien de quatre femmes prostituées à Marrakech.