Image extraite du film «Dune» des studios Warner Bros — LILO/SIPA

Beau cadeau de fin d'année... pour les Américains! Les studios Warner Bros ont annoncé jeudi que tous leurs films prévus en 2021 aux Etats-Unis, dont les très attendus Matrix 4 et Dune, seraient diffusés sur leur plateforme de vidéo à la demande HBO Max parallèlement à la sortie en cinéma, pour s'adapter à la pandémie de coronavirus.

«Nous vivons dans une période sans précédent, qui nécessite de faire preuve de créativité pour trouver des solutions», a expliqué la Pdg de Warner Bros, Ann Sarnoff, en présentant cette décision, qui devrait concerner au moins 17 titres l'an prochain, parmi lesquels un «préquel» inspiré par la série Sopranos et une suite au film de super-héros DC Suicide Squad.

Seuls les Etats-Unis concernés

Elle ne s'applique qu'aux Etats-Unis, le service HBO Max n'étant pas disponible à ce stade dans d'autres pays, où le catalogue Warner Bros sortira normalement dans les salles de cinéma l'an prochain. Mi-novembre, Warner avait déjà annoncé que «Wonder Woman 1984» sortirait aux Etats-Unis simultanément dans les salles et sur HBO Max le jour de Noël, pour tenter de compenser l'impact de la pandémie qui a bouleversé Hollywood et le calendrier des super-productions.

«Personne plus que nous ne veut revoir des films sur grand écran. Nous savons que les nouveaux contenus font vivre les projections dans les cinémas, mais nous devons prendre en compte le fait que la plupart des salles aux Etats-Unis vont probablement fonctionner avec une capacité réduite tout au long de 2021», a plaidé Ann Sarnoff dans un communiqué.

Accessibles sur HBO Max

La fermeture des cinémas dans de nombreuses régions américaines, dont New York et Los Angeles, a contraint les distributeurs à trouver des solutions de repli. En vertu de ce modèle économique hybride annoncé par Warner Bros, les nouveaux films seront accessibles sur HBO Max dès le jour de leur sortie en salles aux Etats-Unis, et pour une durée d'un mois. La pandémie de Covid-19 a un lourd impact financier pour cette l'industrie. Warner avait sorti Tenet dans les cinémas cet été mais a dû se contenter de recettes plutôt décevantes avec un box office américain exsangue.

D'autres ont également commencé à reporter une partie de leur mise sur le streaming, comme Disney, qui a sorti son remake de Mulan sur sa plateforme Disney+ en septembre. Soul, dernière production des studios d'animation Pixar, sera diffusée sur la même plateforme aux Etats-Unis le jour de Noël.