Lyon est la ville la plus instagramée en 2019. — Konrad / Sipa

Est-elle la ville la plus belle de France ou la plus chauvine ? Toujours est-il que Lyon, capitale des Gaules, est celle qui a été le plus « instagramée » en 2019, selon une étude menée par le Lab Nouvelles marges. En d’autres termes, comprenez qu’elle est la ville ayant fait le plus de publications photos avec les hashtags qui lui sont dédiés sur le réseau social Instagram.

Précisons toutefois que Paris, « seule ville de rang mondial », a été exclue du classement. « Elle attire un nombre extrêmement élevé de touristes et a donc un profil peu comparable aux autres métropoles françaises », explique l’agence qui a décompté le nombre de photos postées avec le hashtag de la ville, mais aussi, dans un deuxième temps, ceux affichant un lien affectif à la ville et ceux des communautés les plus présentes sur Instagram pour établir son classement.

Deuxième ville la plus « likée »

Avec plus de 14 photos postées par habitant fin 2019, Lyon arrive donc en tête des villes les plus présentes sur Instagram. Elle se classe également deuxième du palmarès des villes les plus « likées », juste derrière Strasbourg.

En bas du classement se tiennent Toulon, Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, « des métropoles où les hashtags de la ville sont les moins revendiqués, où l’influence du nom de la ville est le plus faible », soulève l’agence Nouvelles Marges qui précise avoir réalisé cette étude « de façon indépendante », sans aucune commande.