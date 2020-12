Eddy De Pretto annonce une nouvelle tournée en automne 2021

L. Be.

Le chanteur francais Eddy de Pretto en concert sur la Grande Scene lors de la 84e édition de la fête de l'Humanité en septembre 2019 — SADAKA EDMOND/SIPA

Eddy De Pretto est de retour à l’automne 2021. Le chanteur français a annoncé mardi soir sur Instagram la bonne nouvelle. De retour sur scène dans quelques mois, il a détaillé les dates et les villes de sa tournée dans une story.

L’ouverture de la billetterie est prévue ce vendredi à 10 heures. La tournée débutera à Bordeaux le 8 octobre 2021, passera, entre autres, par Toulouse, Lille Bruxelles, Nantes, Rennes et Paris…

Une tournée « vaccinée »

« Mes amours, nous repartons pour une seconde histoire ! Celle-ci sera vaccinée et nous pourrons à nouveau nous choper à dix milles aux Zéniths ! Je vous le jure, a-t-il écrit. C’est une annonce que j’attends de vivre avec vous depuis grave longtemps et enfin on va se revoir. Chanter, danser, crier nous a tellement été volé que je suis prêt à le refaire x1000 dès l’automne 2021. ».

Cet artiste s’est fait remarquer en 2017 avec son premier EP contenant entre autres les chansons Fête de trop et Kid. Son style musical navigue entre rap et chanson française.