Michel Drucker en juillet 2019 à Paris — Raphael Lafargue-POOL/SIPA

Le célèbre animateur de Vivement dimanche sur France 2 est un « miraculé ». Dans une interview au Parisien ce lundi, Michel Drucker est revenu avec plus de détails sur ses trois mois d’hospitalisation à l’Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris pour une endocardite infectieuse, puis un triple pontage et enfin une infection de sa cicatrice. Mais il l’assure, il garde le moral.

« J’ai cru que j’aurais de graves séquelles après une si lourde opération. J’ai pensé que je terminerai ma vie au ralenti et ne plus jamais refaire mon métier », explique-t-il au quotidien. De retour de vacances en urgence après avoir été l’objet de fièvre et de fatigue, il a « joué de malchance ».

« Mon cœur a été arrêté »

« Dans les bilans sanguins, on a tout de suite vu qu’il y avait un foyer infectieux, provenant de la bouche à la suite d’un soin dentaire. La bactérie, apparemment pas trop méchante, a infecté le cœur et provoqué une septicémie avec un germe qui avait touché la valve mitrale mais aussi la rate et le rein. Pendant un mois, j’ai été mis sous perfusion avec un antibiotique de choc », a-t-il décrit.

Si Michel Drucker, 78 ans, évite de peu l’amputation de la jambe, un triple pontage s’impose. « Paul Achouh, un chirurgien virtuose, m’a opéré huit heures, avec quinze heures sous anesthésie, plus de la réanimation et des soins intensifs. Mon cœur a été arrêté pendant quelques heures et branché à une machine. Là, j’ai réalisé avoir frôlé la catastrophe », s’est-il confié.

Mais le célèbre homme de télévision ne compte pas pour autant disparaître du petit écran, il anticipe déjà son retour sur Vivement dimanche. Il ne reviendra que s’il est au top, « et même plus ».