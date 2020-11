Hervé Le Tellier en novembre 2011 — BALTEL/SIPA

Déjà best-seller de la rentrée littéraire, L'Anomalie d’Hervé Le Tellier était considéré comme le grand favori, et pas seulement parce qu’édité dans une grande maison d’édition, Gallimard. Aube LaVilaine, lectrice contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres en recommandait déjà vivement la lecture dans sa chronique la semaine dernière. Pour au moins cinq raisons :

Parce que son style est unique

Non seulement l’histoire – un nuage qui détourne un avion de son parcours – est incroyable, mais le style du roman, ou plutôt la succession de styles, est unique. C’est un roman facile à lire, amusant, mais en plus ce livre permet de passer du polar à l’intime en bifurquant par le politique, le social, l’anticipation, la science et la philosophie… le tout d’une page à l’autre, sans crier gare, et avec un brio certain.

Parce que c’est un roman qui fait du bien

« Ce roman n’est pas très académique avec ses références geeks/nerds et ses spéculations sur l’avenir qui le rendent parfois inquiétant, mais c’est un roman jouissif, le livre dont on a besoin maintenant », insiste Aube LaVilaine qui s’est délectée de sa lecture, comme elle l’aurait fait avec « un paquet de friandises où chaque chapitre a un goût inattendu. Ce roman, je ne suis pas la seule à l’avoir aimé », souligne-t-elle en citant quelques posts Instagram, dont celui d’Antoine De Caunes…

Parce qu’il est peuplé de personnages singuliers

L’Anomalie raconte l’histoire d’un monde qui bascule. Un monde qui nous fait rencontrer, pêle-mêle, « un écrivain en mal d’amour et de reconnaissance, un pilote d’avion, un tueur à gage méticuleux, une monteuse de cinéma, une grenouille et une fillette, un chanteur nigérian, un probabiliste et une topologiste, des agents secrets », cite notre contributrice…

Parce que le voyage est dépaysant

« Impossible de trouver un autre vol Paris-New York à ce prix-là, dans ces conditions », note Aube LaVilaine. Des conditions périlleuses, qu’on soit sur la terre comme au ciel, dans un hangar, sur un écran de surveillance, sur le sol américain et de l’autre côté de l’Atlantique, en Chine, au Niger… « mais ce n’est peut-être pas l’endroit qui importe », s’amuse Aube.

Parce que l’époque est réjouissante

Ce livre nous projette dans un avenir très proche : 2021. Et ce n’est pas de refus… même si l’année va se révéler aussi surprenante que 2020. Hervé Le Tellier « anticipe un meilleur millésime », comme le souligne notre contributrice qui se dit « tentée de tout prendre, ne serait-ce que pour oublier 2020 et sa triste réalité ». Et d’ironiser : « Mais au fait, quelle réalité ? »