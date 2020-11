INFO « 20 MINUTES » Cinq artistes apportent leur touche au tube planétaire de Superfunk, et c'est à écouter en avant-première sur « 20 Minutes »

Pochette de l'album de remix de « Lucky Star » de Superfunk — Balagan Music et Wagram Music

Si vous avez vibré pour la French touch à la fin des années 1990, fréquenté les soirées Respect du Queen ou que vous êtes fan de Daft Punk, vous connaissez sans doute Lucky Star de Superfunk. Quatre millions d’exemplaires vendus dans le monde et 500.000 en France, Lucky Star est un véritable symbole d’une époque. Celle où l’on se trémoussait le popotin en toute insouciance, alors que le chômage était en baisse et que les Bleus atteignaient le nirvana.

C’est d’ailleurs ce que dit le titre, cette chance et cette « bonne étoile », avec la voix sublime de Ron Carroll. Dans le clip tourné à Chicago, on peut voir le chanteur déambuler dans les quartiers noirs, aidant un mendiant, faisant réussir un garçon à marquer au basket ou encore empêchant une connaissance de se faire renverser par une voiture.

Pour les 20 ans du titre, le trio marseillais – Fafa Monteco, Stéphane B et Mike 303 – a demandé à cinq artistes de proposer leur version du tube. Et c’est vous, lecteurs et lectrices de 20 Minutes, qui allez bénéficier du cadeau d’anniversaire, à écouter en exclusivité ce-dessous. Bonne écoute !