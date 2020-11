Un des plats proposés par le chef Glenn Viel à l'Oustau de Baumanière — Virginie Ovessian

Avec les confinements successifs, les chefs de la région Provence Alpes Côte d'Azur se creusent les méninges pour continuer de régaler leur client, et tenter de survivre aussi. Des food-trucks ont été installés à Marseille comme Michel, celui d'Alexandre Mazzia qui cartonne, ou celui devant l’hôtel Intercontinental où chaque jour un chef différent, comme Lionel Lévy, Ludovic Turac ou Coline Faulquier, vient proposer ses plats aux clients.

Les chefs de l’année à emporter

Plus classiques, d’autres chefs proposent, eux, des menus à emporter. Comme Glenn Viel, élu chef de l’année 2020, du restaurant de l’Oustau de Baumanière. Le trois étoiles au Guide Michelin propose un menu composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, préparé par le pâtissier de l’année Brandon Dehan, pour 45 euros. Ils sont à retirer au restaurant les vendredi, samedi et dimanche midis. De quoi découvrir la cuisine du chef et du pâtissier de l’année pour un prix raisonnable quand les menus de l’Oustau de Baumanière culminent autour des 250 euros.

Le mas Boterro, une étoile, à côté d’Aix-en-Provence, propose des produits maisons en plus des menus à emporter à 39 euros les mercredi, jeudi et vendredi soirs et le samedi midi. Comme du saumon, des noix de St Jacques ou du magret de canard fumé au bois de cerisier. Mais aussi différentes tartinables, terrines, et même des plats cuisinés, des desserts, des confitures. Bref que des bonnes choses pour se faire un peu plaisir.