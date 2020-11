L'actrice Daria Nicolodi, dans les années 1980. (photo non datée) — Pino Granata/Mondadori Portfolio/SIPA

Elle était une figure célèbre et aimée des fans de cinéma de genre. Daria Nicolodi est décédée ce jeudi à l’âge de 70 ans. Sa fille, l’actrice et réalisatrice Asia Argento, lui a rendu hommage en publiant sur Instagram plusieurs photos. « Repose en paix maman chérie. Désormais, tu pourras voler librement avec ton grand esprit et tu n’auras plus à souffrir, a-t-elle écrit en commentaire de son post. J’essaierai d’aller de l’avant pour tes petits-enfants bien aimés et surtout pour toi qui n’aurais jamais voulu me voir aussi bouleversée. Même si, sans toi, la terre se dérobe sous mes pieds, et que j’ai l’impression d’avoir perdu mon unique point de repère. Je me joins à tous ceux qui l’ont connue et aimée. Je serai pour toujours ton Aria [Asia est un pseudonyme], Daria. »

Daria Nicolodi, née à Florence (Italie) d’un père avocat et d’une mère enseignante en langues anciennes, est notamment connue pour ses rôles dans les films de Dario Argento. Des Frissons de l’angoisse (1975), où elle tient l’un des rôles principaux, à Opera (1987), en passant par Inferno (1980) – qu'elle a coécrit –, Ténèbres (1982) et Phenomena (1985), elle est apparue dans les meilleurs films du Maître de l’horreur italien. Choisie en 1977 pour rejoindre le casting de Suspiria, dont elle a coécrit le scénario, elle avait dû être remplacée à la dernière minute, par Stefania Casini, pour cause de blessure.

« Une incroyable culture musicale »

« C’est un privliège d’avoir travaillé avec elle : elle savait se mouvoir devant l’objectif, dire ses répliques sans avoir à recommencer mille fois la même scène ; ele comprenait instantanément mes exigences, interceptait chacune de mes mauvaises humeurs », a écrit Dario Argento dans son autobiographie, Peur (éd. Rouge Profond 2018), au sujet du tournage des Frissons de l’angoisse.

Il ajoutait : « Elle parvenait à tolérer les accès de colère, à minimiser les absurdités qui me semblaient insurmontables et elle était très habile quand il s’agissait de tempérer les petites tensions qui pouvaient apparaître sur le plateau. (…) Daria fut très proche de moi également après le tournage, aussi bien sentimentalement que d’un point de vue professionnel : elle a une incroyable culture musicale (…) et elle m’a donné des conseils essentiels sur la bande originale lors de la post-production. La réussite du film est aussi à mettre à son crédit : nous étions bien ensemble, et cette positivité a dû se répandre à tout ce qui nous entourait. »

Côté vie privée, Daria Nicolodi a été en couple avec le sculpteur Mario Ceroli au début des années 1970. Ensemble, ils ont eu une fille, Anna, qui a trouvé la mort en 1994 dans un accident de voiture à l’âge de 19 ans. De 1975 à 1985, elle a partagé la vie de Dario Argento. Une relation de laquelle est née Asia Argento. Cette dernière l’avait choisie pour incarner la mère de son personnage dans son film Scarlet Diva en 2000.

En 2009, Daria Nicolodi était au casting d’une mini-série Il mostro di Firenze, retraçant la série de meurtres, imputés au « monstre de Florence », survenue en Toscane entre 1968 et 1985. La dernière apparition de l’actrice sur grand écran remonte à La troisième mère de Dario Argento, sorti en 2007.