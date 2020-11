Passion Aubergines — SYSPEO/SIPA

Les hommes connaissent-ils bien leur pénis ? L’andrologue et urologue Marc Galiano en doute : « On a tendance à réduire la sexualité à l’érection, à l’éjaculation, mais il y a plein de choses à connaître ». Selon le médecin, les hommes feraient bien de s’inspirer du travail effectué par les féministes ces dernières années pour mieux comprendre le fonctionnement du clitoris et se pencher un peu sur leurs pénis.

Ainsi apprendraient-ils, par exemple, la différence entre le pénis de sang et le pénis de chair, mais aussi où se situent les récepteurs sensoriels du gland, ou encore l’existence d’orgasmes sans éjaculation. Découvrez six choses essentielles à savoir sur le pénis dans cette vidéo de notre partenaire Brut :