Imaginez-vous au coeur du jury du Goncourt avec la possibilité d’apporter votre suffrage à l’un des quatre finalistes : L'Anomalie d’Hervé Le Tellier, curieux roman d’anticipation qui se passe dans un avion en 2021 (édité chez Gallimard et qui fait figure de favori), Les Impatientes de la seule femme parmi les finalistes, Djaïli Amadou Amal, sur trois Africaines qui ne peuvent se résoudre à la patience qu’on leur inculque dès le plus jeune âge (édité par Emmanuelle Collas), Thésée, sa vie nouvelle dans lequel Camille de Toledo dénoue le long fil ténu de douloureux secrets de famille (chez Verdier) et le L’Historiographe du royaume de Maël Renouard, le plus inattendu des quatre, mais pas le moins noble, ni le moins brillant littérairement parlant (Grasset).

Ces quatre livres ont déjà fait l’objet de fiches détaillées par les lecteurs contributeurs de la plateforme littéraire de 20 Minutes. N’hésitez pas à les consulter et vous en inspirer avant de cocher la case de votre choix sur le bulletin ci-dessous. Vous ne participerez pas aux agapes du 30 novembre, jour de la délibération finale chez Drouant, mais vous aurez contribué à élire le Goncourt des lecteurs de 20 Minutes. C’est déjà ça.