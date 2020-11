Maxime Chattam défend "Noir de Lune", prix 20 Minutes du roman — 20 Minutes

Le jury présidé par Maxime Chattam a attribué le prix « 20 Minutes » du roman à « Lune de Guernanor ».

Ce captivant roman d’aventure de 900 pages signé Estelle Tolliac, une professeure de Lettres de 38 ans, sera édité en deux tomes.

Le premier, sous le titre « Noir de Lune », paraît le 26 novembre.

Vous avez été 504 lecteurs et lectrices à nous soumettre un manuscrit pour le prix 20 Minutes du roman entre janvier et mai 2020. Et parmi vous, un seul gagnant : Lune de Guernanor, roman-fleuve de 900 pages, décomposé en deux parties, dont la première paraîtra le 26 novembre dans un premier volume intitulé Noir de Lune, édité en partenariat avec Prisma média par Les Nouveaux Auteurs.

Un roman d'aventures captivant et accessible à tous

Un superbe roman d’aventure écrit par une professeure de Lettres de 38 ans, Estelle Tolliac, qui mêle avec beaucoup de délicatesse les styles young adult (avec son lot de « premières fois ») et fantasy (pour son côté « mondes imaginaires »). Il colle parfaitement au thème imposé par 20 Minutes pour la première édition de son prix du roman, à savoir « l’avenir appartient à la jeunesse ». On y découvre en effet comment des jeunes gens issus des peuples rivaux d’un continent vont faire équipe pour déjouer le projet d’une guerre sanguinaire. Evidemment, l’amour va parfois se mêler et rien ne se passera exactement comme prévu, mais n’empêche. Ce roman a fait la quasi unanimité d’un jury composé de lecteurs d’horizons différents, le président du jury étant le célèbre romancier Maxime Chattam, et ses cinq jurés, journalistes de la rédaction, auteurs, lecteurs et contributeurs de notre plateforme littéraire.

Délibération du Prix 20 Minutes du roman avec l'écrivain Maxime Chattam (au centre). - Olivier Juszczak/20 Minutes

« Son autrice sait écrire et raconter une histoire, souligne Maxime Chattam. A partir du moment où vous êtes pris par la main dès les premières lignes et vous êtes embarqué dans la multitude de chapitres du livre, que vous n’arrivez pas à lâcher, et que vous ressortez de là avec le sentiment d’avoir vécu une aventure avec les personnages… moi, j’ai le sentiment qu’on tient un vrai bon roman. Et en plus l’histoire est passionnante. »

Ce qui nous a particulièrement plu, c’est le souffle épique et fantastique de cette épopée romanesque, l’atmosphère d’inspiration médiévale, mi-réaliste, mi-fantastique qui s’en dégage, la fluidité de l’écriture, soignée et agréable. Mais aussi, le rôle déterminant des femmes dans cette histoire, le caractère galant des jeunes gens malgré tout, et l’idée permanente de fustiger les préjugés sexistes donc, mais racistes également. Un roman saisissant par la modernité de ses personnages, ses intrigues qui s’entremêlent tout en restant accessibles à tous, même s’il se révèle parfois un peu cru et violent malgré tout. « Ce prix est fidèle à ce qu’est 20 Minutes, insiste l’écrivain Maxime Chattam. C’est à dire qu’il récompense un roman populaire, au sens noble du terme, un roman qui est destiné à tous, pour tous, et j’ai eu un immense plaisir à le lire. »