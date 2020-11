CULTE Un live réclamé depuis plus de 15 ans par les fans de Johnny Hallyday sort enfin

Johnny Hallyday en 2005. — IBO/SIPA

Les fans vont pouvoir se réjouir : ils et elles réclamaient depuis des lustres que soit commercialisé l’enregistrement du concert donné fin 2003 par Johnny Hallyday, à la fin de sa tournée « Plus près de vous ». Ce sera chose faite le 11 décembre, a décidé Universal, qui affirme ainsi « réparer une injustice »… qu’elle avait elle-même commise.

La firme à l’époque avait en effet décidé de commercialiser la tournée du Parc des Princes, enregistrée en juin 2003. Puis avait argué que les deux tournées ne pouvaient pas être sorties en même temps, car trop proches dans le temps et musicalement. Au cours de ce concert, Johnny Hallyday interprétait ses grands tubes comme Que je t’aime, Gabrielle, Marie, La Musique que j’aime ainsi qu’un inédit de 1977, Le cœur en deux.

Johnny Hallyday le 11 juin 2003 au Parc des Princes - FRANCOIS XAVIER MARIT / AFP

Pétition nationale

Cette décision avait provoqué l’ire des fans, qui avaient organisé une pétition nationale, où ils et elles expliquaient pourquoi ce concert leur paraissait si exceptionnel. Selon le texte, « il ne s’agit pas d’un spectacle retentissant avec de grands effets comme cela est le cas maintenant avec les shows des stades, mais l’émotion et la chaleur que l’on y ressentait étaient plus que remarquables. La qualité d’interprétation était elle aussi bien au-dessus de ce que nous avions pu entendre depuis longtemps. »

Aujourd’hui circule une autre pétition qui demande à ce que soit apposée une « plaque commémorative avec une photo de lui sur la scène de Bercy », arguant que Johnny s’est produit plus de 100 fois à Bercy où il a rassemblé plus d’un million de spectateurs et spectatrices.