The Weeknd à l'avant-première d'Uncut Gems, à Los Angeles, en décembre 2019. — Richard Shotwell/AP/SIPA

C’est, après la finale de l’Eurovision, l’événement musical en direct le plus suivi au monde. Autrement dit, pour un artiste, assurer la mi-temps du Super Bowl, c’est l’opportunité qui ne peut se refuser. Et The Weeknd n’a pas dit non.

Le 7 février prochain, c’est lui qui se produira au stade de Tampa Bay, en Floride, en plein milieu de la finale du championnat nord-américain de football américain. Comme le rappelle le site de Variety, qui relaye l’information, l’artiste canadien - Abel Makkonen Tesfaye à l’état civil – a collectionné les disques de platine au cours des dix dernières années.

Influent

Son album, After Hours, porté par le tube planétaire Blinding Lights, est l’un des cartons de 2020. Le magazine Time a d’ailleurs nommé le chanteur parmi les personnalités les plus influentes de l’année.

Le dernier show de la mi-temps du Super Bowl a été assuré par Jennifer Lopez et Shakira. 104 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous.