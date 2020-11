Joe Robinette Biden harangue la foule le 18 novembre 2020 — Andrew Harnik/AP/SIPA

Le nom complet du prochain président des Etats-Unis est Joseph Robinette Biden.

Joe Biden lui-même revendique, à travers ce middle name à consonance française, des origines françaises.

Pourtant les généalogistes ne trouvent aucune preuve d’une ascendance liée aux huguenots français.

« Ce sont des salades, c’est de la fake news » s’agace le généalogiste Jean-Louis Beaucarnot. Bien avant son élection comme président des Etats-Unis, Joe Biden a pu faire valoir une sorte d’ascendance française grâce à son middle name pour le moins original : Robinette.

Joe Biden a hérité de ce middle name de son père, qui s’appelait également Joseph Robinette Biden, qui le tenait lui-même de sa mère. Robinette était son nom de jeune fille. Mais si on cherche un peu plus loin, les généalogistes restent circonspects sur l’origine de Robinette.

Un nom à consonance ancienne et française

« Aux Etats-Unis, on choisit pour ses enfants un middle name entre le prénom et le nom de famille, explique Jean-Louis Beaucarnot à 20 Minutes. Ce n’est pas obligatoire. Souvent, c’est le nom de jeune fille de la mère, comme pour John Fitzgerald Kennedy. Mais ça peut aussi bien être n’importe quoi : un autre prénom, un nom de ville, le nom d’une personne qu’on admire… »

A partir de là, des généalogistes se sont penchés sur l’origine de ce nom à consonance française. Joe Biden lui-même s’en est expliqué : « C’est un nom français. Cela remonte à très longtemps. Il paraît que les Robinette sont venus avec Lafayette et ne sont jamais repartis. Je n’en sais rien… » Comme il le détaille dans un article de la Revue française de généalogie, Jean-Louis Beaucarnot trouve Joe Biden bien léger sur cette question : « Il fait bien de dire qu’il n’en sait rien parce que c’est complètement faux. Il est absolument impossible de prouver que ce nom a des origines françaises. »

Des huguenots en question

Contrairement à Donald Trump, dont aucun des grands-parents n’est né aux Etats-Unis, Joe Biden a un arbre généalogique très américain. « Mais en ce moment, c’est plutôt bien vu aux Etats-Unis d’avoir des ancêtres huguenots français », remarque Jean-Louis Beaucarnot. Or les généalogistes, anglais notamment, ont conclu qu’il était impossible de rattacher Joe Biden à un Robinette français huguenot.

« Il y avait des Robinettes aux Etats-Unis avant l’arrivée de Lafayette, détaille Jean-Louis Beaucarnot. On a parlé d’une origine québecoise du nom, c’est faux. On a ensuite évoqué une généalogie anglaise avec des huguenots français… » Mais là aussi, la réalité est têtue et le possible ancêtre Robinette de Joe Biden remonte avant l’arrivée des huguenots français en Angleterre.

« C’est une élucubration »

« Quand Joe Biden évoque des ancêtres français nommés Robinette et venus avec Lafayette aux Etats-Unis, c’est une élucubration, une légende », tranche ainsi le généalogiste. Quant à la réelle origine du nom Robinette, diminutif de Robin et donc Rober, les généalogistes anglais eux-mêmes ne s’accordent pas sur la question.

« Personne n’a réussi à prouver quoi que ce soit, mais c’est plus vendeur de dire "Joe Biden a des origines françaises" que de simplement dire "On ne sait pas". »