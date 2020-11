SERIE L’acteur américain a annoncé dimanche sur Instagram qu’il ne souhaitait plus interpréter de personnages hétéros

L'acteur Wentworth Miller, en octobre 2016. — Oxford Union/Shuttersto/SIPA

Si la rumeur d’une saison 6 de Prison Break​ demeurait en l’air, Wentworth Miller vient de la faire s’évaporer. Sauf à modifier considérablement le projet.

L’acteur, qui incarnait l’un des rôles principaux, Michael Scofield, de cette série a annoncé dimanche sur Instagram qu’il se retirait « officiellement » de Prison Break. « Je ne veux simplement plus jouer de personnages hétéros. Leurs histoires ont déjà été racontées (et racontées encore) », a écrit le comédien qui a fait son coming-out en 2013.

« Plus jamais de Michael. Si vous êtes fan de la série et que vous espériez de nouvelles saisons… Je comprends votre déception. Je suis désolé. Si vous êtes en colère et perturbé parce que vous êtes tombé amoureux d’un homme hétéro fictif incarné par un homme gay… C’est votre problème ! », a conclu l’acteur de 48 ans.

Engagé contre l’homophobie

Dominic Purcell, interprète de Lincoln Burrows, autre héros de la série, a réagi à ce message en témoignant de son soutien à Wentworth Miller.

En préambule de cette annonce, Wentworth Miller évoquait les messages haineux postés par des internautes en commentaire sur ses publications Instagram ou en messages privés. « Je ne m’inquiète pas pour moi. Je ne peux pas être "harcelé" sur cet espace. J’y ai beaucoup de pouvoirs : effacer, bloquer, désactiver, etc. Mais je prends au sérieux le fait que de jeunes queers puissent venir ici, qu’ils aient fait leur coming-out ou envisagent de le faire… Je ne veux pas qu’ils soient exposés à ces conneries. » Autrement dit, l’acteur est bien décidé à œuvrer contre l’homophobie et pour une meilleure représentation des personnes non-hétérosexuelles.