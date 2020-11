Christophe en concert à Paris en 2013. — STEPHANE ALLAMAN

Ses effets personnels ont aussi un succès fou. Vendus aux enchères samedi, les objets rares qui peuplaient l’appartement du chanteur Christophe ont rapporté 650.000 euros, frais compris. L’opération est donc une réussite car il a été récolté six fois l’estimation, a indiqué Cornette de Saint Cyr, la maison chargée de l’opération. La vente a été réalisée à huis clos, par téléphone et Internet, confinement oblige.

Une belle empoignade a notamment eu lieu autour d’une guitare ayant appartenu à l’artiste, peinte à son effigie par Enki Bilal : pour une offre à 4.000 euros, l’instrument a finalement été adjugé à 25.000 euros. Au total, l’acquéreur a dû payer pour cette pièce 32.500 euros, en y ajoutant les frais. « C’est la magie et la différence entre un musicien populaire un musicien culte. Christophe est culte, tout ce qui touche à sa personne, à son environnement, suscite plus que la passion, la ferveur », a commenté Arnaud Cornette de Saint Cyr, sous le marteau duquel s’est déroulée la vente.

Du classique à l’insolite

Un des juke-boxes de l’artiste a été vendu 24.000 euros (frais compris, pour une estimation à 6.000), son disque d’or pour son tube « Aline » a trouvé preneur pour 15.000 euros (pour une estimation à 800) tandis qu’un lot de lunettes estimé 250 euros a été adjugé à 11.000. Les fans et les autres pouvaient aussi acquérir ses vêtements de scène, entre marinières et blousons de cuir, des éléments de son studio d’enregistrement ou encore sa table de poker. D’autres objets plus insolites figuraient dans le catalogue, comme une boîte de boules de pétanque, marquées du nom du chanteur, ou encore ce « pot de fleurs fétichiste », ainsi présenté par la maison de ventes, soit un vase en bronze en forme de bottine à lacets.

Daniel Bevilacqua, de son vrai nom, est décédé le 16 avril à 74 ans « des suites d’un emphysème », une maladie pulmonaire, avait annoncé le jour de son décès son épouse Véronique. Quelques mois plus tard, elle a confessé que le chanteur avait succombé des suites du Covid-19.