Voilà une nouvelle qui pourrait nous apporter un peu de baume au cœur. Interviewé dans Libération aux côtés de ses complices Coralie Barbier et Luc Junior Tam dans le cadre de leur label pluridisciplinaire Mosaert, Stromae s’est un peu confié sur ses projets musicaux.

En plus d’avoir assuré ne pas avoir mis un terme à la musique, l’artiste belge a révélé plancher sur un nouvel album, à une date indéfinie.

« Un album arrivera à un moment donné »

« Je n’ai jamais vraiment arrêté sauf à une période où je n’étais vraiment pas bien, explique Paul Van Haver, de son vrai nom. J’en fais tous les jours, je travaille avec et pour d’autres… Un album arrivera à un moment donné mais je n’ai pas vraiment de date. S’être diversifié, ne pas avoir l’attention focalisée sur le projet Stromae, ça fait du bien. » Un nouvel album de l’artiste serait un véritable événement car depuis 2013 et Racine Carrée, Stromae n’a plus sorti de projets musicaux en solo. En 2018, il avait toutefois dévoilé un titre inédit de près de neuf minutes, composé comme bande originale d’un défilé de sa marque Mosaert.

Quelques jours plus tôt, il avait révélé les raisons de cette pause musicale à Laurent Delahousse sur France 2. « J’avais besoin d’enlever tout ce que j’avais sur les épaules, cette pression qu’amène le succès. J’avais juste besoin de me retrouver, moi, de retrouver mes proches. (…) J’avais fait 200 concerts en deux ans, ce qui était un nombre insensé. C’était une superbe expérience mais (…) c’est allé trop vite ». L’artiste avait également confié avoir vécu un burn-out, ainsi qu’une réaction violente à un traitement antipaludique lors d’une tournée.