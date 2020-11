La Playstation 5 sera lancée le 19 novembre 2020 à 499 euros. — SONY

Avec le reconfinement annoncé à partir du 30 octobre et pour un mois, s’est tout de suite posée la question de la sortie des consoles next gen, le 10 novembre pour les Xbox Series X/S et le 19 novembre pour les PS5. Comment acheter ces nouvelles machines, ou récupérer ses précommandes ? Les enseignes, comme Fnac ou Micromania, se sont vite organisées avec un dispositif sanitaire renforcé ou un retrait sans contact. Mais PlayStation va plus loin, et confirme, par communiqué, que « les ventes du jour de la sortie, le 19 novembre, seront effectuées via les boutiques en ligne des partenaires pour assurer la sécurité de nos joueurs, revendeurs et employés pendant le Covid-19 ».

📍Vos magasins Fnac sont ouverts pour vos achats, le retrait de vos commandes et le SAV. 👇 https://t.co/R5WhEaOwim pic.twitter.com/khjqhqxHhw — Fnac (@Fnac) October 30, 2020

Nous avons 225 magasins éligibles au Retrait Sans Contact ! Pour trouver les magasins dispo dans votre zone 👉 https://t.co/rTxcsPK1Nq



+ d'info sur le "Retrait Sans Contact" 👉 https://t.co/rKBwrjIC62



Une question ? Consultez notre FAQ 👉 https://t.co/MVQvpuX0Tn pic.twitter.com/MxZ6zZkIph — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) November 3, 2020

Pour être clair, et même cristal : aucune console ne sera disponible à la vente en magasin. « Nous vous prions donc de ne pas camper ou faire la queue devant votre magasin habituel dans l’espoir d’acheter une PS5 le jour de la sortie », ajoute PlayStation. En revanche, le retrait des précommandes en magasin devrait se faire sans difficulté « au moment convenu, dans le respect des protocoles de sécurité ». Stay safe, play safe.