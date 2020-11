Les développeurs du jeu «RAID: Shadow Legends» sont accusés de plagiat par une cosplayeuse — Plarium

Si les cosplayeurs et cosplayeuses se déguisent le plus souvent pour ressembler à leurs personnages préférés de la pop culture, il arrive également qu’ils ou elles proposent aux fans leurs propres créations. C’est le cas de Miss Sinister, portée comme son pseudo l’indique sur les looks gothiques. Or, comme le rapporte le site d’actualité jeux vidéo et esport Dexerto, elle accuse aujourd’hui les développeurs du jeu mobile RAID : Shadow Legends de s’être un peu trop inspirés d’un de ses looks.

You know what's gross? @RaidRPG straight up COPYING @MISS_SlNlSTER and getting away with it. Their artist just traced her face you guys. No, I will not be playing that game. You shouldn't either. You should also RT this. pic.twitter.com/uiu8jtY6wE — The Potato Queen 🥔👑 (@alkali_layke) October 29, 2020

Après avoir partagé des éléments de comparaison sur Instagram, Miss Sinister a obtenu le soutien de sa communauté, et même d’une autre cosplayeuse influente, Alkali Layke : « Vous savez ce qui est dégoûtant. Que RAID : Shadow Legends a copié Miss Sinister et s’en tire comme si de rien n’était. Leur artiste a juste retracé son visage. Non, je ne jouerai pas à ce jeu, et vous devriez faire pareil. » Certains internautes ont tout de même fait part de leur scepticisme, ne voyant des similitudes que pour la coupe de cheveux. Une internaute a alors juxtaposé les deux visages et, bon, bah, ça matche.