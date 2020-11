A LIRE Trois romancières et deux romanciers étaient en finale pour le prix Femina du roman français, remporté par Serge Joncour

Serge Joncour au Salon du livre en 2019. — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Le prix Femina du roman français est tombé, et c’est Serge Joncour qui l’a remporté, lundi 2 novembre, avec son livre intitulé Nature humaine, ont annoncé les éditions Flammarion, qui publient l’ouvrage.

[Prix Femina 2020]

Toutes nos félicitations à @sergeJONCOUR qui remporte le #PrixFemina 2020 avec son roman « Nature Humaine ».🤩👏

Retrouvez l'ouvrage sur les sites de vos libraires! ➡ https://t.co/8ev1bTkGv7 pic.twitter.com/K5tLEXcEN1 — Editions Flammarion (@Ed_Flammarion) November 2, 2020

Trois romancières et deux romanciers étaient en finale pour le prix Femina du roman français. Le Femina a éliminé deux livres qui avaient du succès chez les jurys des prix littéraires d’automne, Chavirer de Lola Lafon et Héritage de Miguel Bonnefoy. Les romans de Thierry Clermont, Olivia Elkaim, Marie-Hélène Lafon, et Diane Mazloum ont été écartés.

Six oeuvres étaient également en finale pour le prix Femina du meilleur essai, remporté par Christophe Granger, pour Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie (1780-1822). « Un destin extraordinaire qui nous conduit de #Bordeaux aux îles Marquises, d’un baleinier aux foires en Europe », selon le journaliste Xavier Mauduit.

Prix reportés

Les prix Goncourt, qui devait être décerné le 10 novembre, et Interallié, prévu le 18, ont été reportés. « Le prix Goncourt est remis à une date indéterminée puisque le 10 novembre les librairies ne seront pas ouvertes. Pour les académiciens il n’est pas question de le remettre pour qu’il bénéficie à d’autres plateformes de vente », a écrit le prix Goncourt dans un communiqué.

A l’inverse, le prix Femina avait avancé à lundi en fin de matinée l’annonce de son prix, initialement prévue mardi. Le jury a invoqué, dans un communiqué, « la conviction que les prix littéraires contribuent à soutenir la vie culturelle, les libraires, les éditeurs, les lecteurs et les auteurs gravement affectés par les mesures de confinement ».