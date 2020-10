FERMETURE La Fnac et la grande distribution doivent fermer leurs rayons livres, par souci d’équité avec les libraires

La lecture n’est-elle pas une activité essentielle ? Après l’annonce mercredi du confinement par le président de la République, les libraires se sont mobilisés afin de rester ouverts. Jugeant inéquitable d'autoriser la Fnac et la grande distribution de continuer à vendre des livres, le gouvernement a décidé d'interdire chez ces derniers la vente de livres, lors d’une réunion de crise qui s'est tenue à Bercy, selon les informations d’ Europe 1.

« Face au constat de l'impossibilité d'une ouverture de l'ensemble des acteurs de la vente de livres, souhaitée et soutenue par la Fnac, et dans un souci de responsabilité, j'ai décidé la fermeture de l'ensemble des rayons culture de nos magasins Fnac dans toute la France à compter de demain et pour les quinze prochains jours », explique Enrique Martinez, le PDG de la Fnac dans un note que s'est procuré Europe 1.

Pétition pour la réouverture des librairies

« La lecture de livres est une activité essentielle à nos vies citoyennes et individuelles », avait pourtant plaidé jeudi le Syndicat national de l’édition, le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de la librairie française dans un communiqué.

En fermant les marchands de livres, la France se prive de son « meilleur bataillon pour nous permettre d’affronter l’obscurantisme », avait défendu de son côté François Busnel, le journaliste et présentateur de l’émission littéraire de France 5 «La grande librairie», lançant une pétition en faveur de la réouverture des libraires.

Le grand gagnant dans le monde des livres risque donc d'être les librairies en ligne, comme le géant Amazon. Pour résister, les libraires s'organisent et mettent en place le click and collect.