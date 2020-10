Hatik et Amel Bent dévoilent un duo surprise

SINGLE Amel Bent et Hatik ont dévoilé ce vendredi leur première collaboration « 1 2 3 »

Hatik et Amel Bent ont dévoilé « 1 2 3 », leur premier duo, ce vendredi. — Instagram

Un duo inattendu ! Amel Bent, qui prépare son septième album, a dévoilé ce vendredi 1 2 3, un duo avec Hatik, la révélation de la série de Canal + Validé. « C’est mon septième album et c’est vrai que j’ai envie de tester de nouvelles choses, de tester aussi de nouvelles équipes (…) Ce sera toujours assez profond et toujours un peu de mes ressentis, de mes émotions, de ce que moi je vis. Mais j’essaie justement de trouver des axes, qu’ils soient musicaux ou d’écriture, qui vont permettre aux gens de me redécouvrir », a confié la chanteuse au micro de NRJ.

Après Imen Es, Amel Bent continue de colloborer avec la nouvelle génération. Le rappeur Hatik, qui a signé le tube de l’été avec Angela, se réjouit de cette collaboration : « Qui s’y attendait à celle-la ? Amel Bent et moi-même, dès demain, sur tes plateformes de streaming préférées et sûrement aussi dans ta radio préférée. Merci pour l’honneur que tu me fais de m’inviter ma reuss@amelbent", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Un an et demi après l’échec de son dernier album Demain (moins de 20.000 ventes), Amel Bent a récolté trois nominations aux NRJ Music Awards 2020 dont deux pour Jusqu’au bout, son duo avec Imen Es. Amel Bent et Hatik devraient défendre leur feat sur le plateau des NRJ Music Awards le 5 décembre.