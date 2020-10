L'affiche de l'édition 2020 des Utopiales. — A.Alice/Les Utopiales

C’est l’une des premières conséquences du reconfinement dans le domaine culturel. Le festival des Utopiales devait donner le coup d’envoi de sa 21e édition ce jeudi à la Cité des congrès de Nantes. L’événement, qui constitue l’un des principaux rendez-vous européens de science-fiction, s’était même réorganisé pour pouvoir répondre présent pendant quatre jours malgré la situation sanitaire. Les annonces d'Emmanuel Macron mercredi soir ont toutefois contraints les organisateurs à renoncer. L’ensemble du festival, y compris la première journée ce jeudi, est finalement annulé.

« La santé de toutes et tous étant en ce moment une priorité absolue nous nous devons de mettre en application les décisions des autorités. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec encore plus d’envie de partager à nouveau et avec le plus grand nombre les valeurs de notre festival », a réagi, la mort dans l'âme, la direction des Utopiales.

Le festival, accessible gratuitement cette année, avait choisi les « Traces » (vestiges, indices, signes, stigmates) comme thématique transversale. Plus de 160 écrivains, scénaristes, vidéastes, artistes et scientifiques étaient invités. La précédente édition avait attiré 100.000 spectateurs.