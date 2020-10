SUCCES « Bodyguard », portée par Richard Madden et Keeley Hawes, a fait un carton en Grande-Bretagne

Richard Madden et Keeley Hawes, dans la série «Bodyguard». — Des Willie/BBC

Un carton en Grande-Bretagne ! France 2 va diffuser à compter du 16 novembre à 21h05 la minisérie britannique en six épisodes Bodyguard. Cette fiction a battu des records d’audience outre-Manche, fédérant quelque 10,4 millions de téléspectateurs pour le premier épisode sur BBC One et près de 16 millions de fans pour le final, tous supports confondus.

Ce succès n’est pas passé inaperçu chez Netflix, qui a acquis les droits de Bodyguard dès l’automne 2018. Créée par Jed Mercurio, à qui l’on doit la série Line of Duty, Bodyguard met en scène David Budd (Richard Madden), un ancien vétéran de guerre, qui travaille pour la Met, la police métropolitaine de Londres. Après avoir empêché une attaque terroriste dans un train, David Budd est affecté à la protection de Julia Montague (Keeley Hawes), la Secrétaire d’État à l’Intérieur britannique.

Un garde du corps tiraillé entre convictions personnelles et devoir

Alors que la politique conservatrice qu’elle incarne représente tout ce qu’il méprise, David sera tiraillé entre convictions personnelles et devoir. Le trentenaire, qui souffre de stress post-traumatique, est-il le mieux placé pour assurer la protection d’une personnalité politique controversée ? La performance de Richard Madden lui a valu le prix du meilleur acteur dans une série dramatique aux Golden Globes 2019.