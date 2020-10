Les rappeurs toulousains ont annoncé faire une pause d'un an pour préparer leur prochain album. — Bigflo & Oli

A 24 et 27 ans, ils ont déjà vécu plus que certains artistes ayant 40 ans de carrière derrière eux. Une tournée des Zénith, trois albums, le Stadium, des récompenses comme s’il en pleuvait et même un documentaire Netflix, les rappeurs toulousains Bigflo & Oli ont décidé de faire une pause.

Une décision qu’ils ont annoncé dimanche sur les réseaux sociaux, mais qui circulaient depuis un moment. « On a décidé de faire une pause médiatique/réseaux sociaux pour partir préparer le prochain album et prendre du temps pour nous ! On veut vous faire un quatrième album qui déchire ! C’est pour ça qu’on s’en va… Pour mieux revenir ! », ont-ils indiqué sur leur compte.

On a décidé de faire une pause médiatique/réseaux sociaux pour partir préparer le prochain album et prendre du temps pour nous ! On veut vous faire un 4eme album qui déchire ! 🌟

Merci pour tout ❤️ et à bientôt.

Une retraite temporaire de plusieurs mois que les deux frérots vont consacrer à l’écriture de leur prochain album… Ou encore à passer le permis voiture pour Olivio qui n’a pas pris le temps de le faire au cours de ces six dernières années où les tournées se sont enchaînées.

Cette période sera aussi mise à profit pour préparer leur premier Rose Festival qui aura lieu les 3 et 4 septembre 2021 au domaine d’Ariane à Mondonville, en périphérie de Toulouse, leur fief.