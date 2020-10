Aya Nakamura aux NRJ Music Awards 2019. — Valery HACHE / AFP

Des NRJ Music Awards pas comme les autres. Pour la première fois en vingt-deux années d’existence, l’édition 2020 de la remise de prix se déroulera à Paris, ou plutôt à la Seine musicale à Boulogne-Billancourt, et non au Palais des festivals de Cannes. La cérémonie, présentée par Nikos Aliagas, aura lieu le 5 décembre et sera retransmise en direct sur TF1 et sur NRJ.

Deux nouvelles catégories voient le jour cette années, celles des meilleures collaborations francophone et internationale. Du côté des nominations, Dua Lipa, Lady Gaga, Jason Derulo, The Weeknd, les Black Eyde Peas et le duo composé de Vitaa et Slimane sont les plus nommés (trois citations chacun et chacune).

Quelques constats : Aya Nakamura est nommée parmi les artistes francophones de l’année, mais son tube de l’été, Jolie Nana, n’a pas été retenu parmi les chansons francophones de l’année (alors que deux reprises, Angela et Désolé pour hier soir, y figurent). Wejdene, elle, est nommée à la fois parmi les artistes féminines et les révélations mais sa très remarquée Anissa n’est pas en lice pour la chanson de l’année.

Les jeux ne sont pas encore faits puisque seul les suffrages du public sont pris en compte. Les votes sont ouverts depuis ce lund midi et jusqu’au 4 décembre sur les sites de NRJ et TF1. Les nominations sont les suivantes :



Artiste féminine francophone :

Amel Bent

Aya Nakamura

Camelia Jordana

Carla Bruni

Clara Luciani

Louane

Wejdene



Artiste féminine internationale :

Ava Max

Billie Eilish

Dua Lipa

Lady Gaga

Miley Cyrus

Sia

Tones & I



Artiste masculin francophone :

Amir

Dadju

Gims

Julien Doré

Kendji Girac

M. Pokora

Vianney



Artiste masculin international

Harry Styles

Jason Derulo

Justin Bieber

Lewis Capaldi

Shawn Mendes

The Weeknd



Révélation francophone :

Alliel

Hatik

Soolking

Squeezie

Tayc

Wejdene



Révélation Internationale de l’année

Doja Cat

Karol G

Master KG

Nea

Tom Gregory

Zoe Wees



Groupe / Duo francophone :

Boulevard des airs

Indochine

Tryo

Vitaa et Slimane



Groupe / Duo international :

Black Eyed Peas

BTS

Imagine Dragons

Major Lazer

Maroon 5

One Republic



Chanson francophone :

Jusqu’au bout – Amel Bent et Imen Es

La fête – Amir

Facile – Camélia Jordana

Angela – Hatik

Nos célébrations – Indochine

Tahiti – Keen’V

Désolé pour hier soir – Tryo feat. Mc Fly & Carlito

Avant toi – Vitaa et Slimane



Chanson internationale :

Kings and Queens – Ava Max

Ritmo – Black Eyed Peans & J Balvin

Physical – Dua Lipa

Savage Love – Jawsh 685 & Jason Derulo

Tusa – Karol G feat. Nicki Minaj

Before You Go – Lewis Capaldi

Jerusalema – Master KG

Blinding Lights – The Weeknd



Collaboration francophone :

Amel Bent et Imen Es (Jusqu'au bout)

Bigflo et Oli feat. Bon Entendeur (Coup de Blues/Soleil)

Gims et Sting (Reste)

Grand Corps Malade et Camille Lellouche (Mais je t'aime)

Lartiste et Caroliina (Comme Avant)

Soolking feat. Dadju (Melegim)



Collaboration internationale :

Ariana Grande et Justin Bieber (Stuck With U)

Black Eyed Peas et J Balvin (Ritmo)

David Guetta et Sia (Let’s Love)

Jawsh 685 et Jason Derulo (Savage Love)

Karol G et Nicky Minaj (Tusa)

Lady Gaga et Ariana Grande (Rain on Me)



Clip :

Say so – Doja Cat

Physical – Dua Lipa

Pendant 24h – Grand Corps Malade et Suzane

Watermelon Sugar – Harry Styles

Nous – Julien Doré

Rain on me – Lady Gaga et Ariana Grande

Donne-moi ton cœur – Louane

A nos héros du quotidien – Soprano

Blinding Lights – The Weeknd

Ça ira – Vitaa et Slimane



DJ :

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Kygo

Ofenbach

Regard

Robin Schulz