« C’est un type bizarre. Et je ne le trouve pas drôle », a déclaré le président américain Donald Trump, en parlant de l’humoriste Sacha Baron Cohen. « Donald, merci pour la pub gratuite pour Borat ! Et je dois le reconnaître, je ne vous trouve pas très drôle non plus », a tweeté le créateur du personnage fictif de Borat.

Donald—I appreciate the free publicity for Borat! I admit, I don’t find you funny either. But yet the whole world laughs at you.



I’m always looking for people to play racist buffoons, and you’ll need a job after Jan. 20. Let’s talk!https://t.co/itWnhJ8TQF