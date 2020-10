Un inédit de Johnny Hallyday vint d'être révélé. — ANDREU DALMAU/SIPA

Les fans de Johnny Hallyday vont peut-être bientôt avoir un peu de rab. C’est en tous cas ce qu’a laissé entendre sa veuve, Laeticia Hallyday, dans l’émission C à vous le 23 octobre, comme l’a repéré Le HuffPost. Alors que le journaliste Pierre Lescure lui demande s’il « y a encore beaucoup d’inédits en réserve ? », cette dernière lui répond : « On travaille, on travaille », avec un rire qui semble gêné.

Laeticia Hallyday était venue présenter Deux sortes d’hommes, un titre enregistré en 2014, et sorti le 23 octobre dernier avec un coffret (Johnny Hallyday : son rêve américain, deux DVD et trois CD). Cette chanson inédite avait été composée pour l’album Rester vivant avec le producteur Don Was, qui a travaillé avec les Rolling Stones. Elle avait été écartée du projet car un autre titre blues y figurait déjà.

« Je suis si fière et si heureuse de vous présenter les ultimes aventures américaines de Johnny, avait écrit Laeticia Hallyday en septembre. Son dernier road trip avec ses frères, un concert inédit au Beacon Theater de New York, un titre blues jamais encore entendu, une immersion en images de sa tournée américaine et d’autres surprises dans un seul coffret. Un travail considérable qui reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration. »