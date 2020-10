BATAILLE DE GROS SOUS Des discussions sont en cours avec les plateformes de streaming Apple et Netflix

Daniel Craig sera James Bond une dernière fois dans « Mourir peut attendre » — Paul Zimmerman/REX/SIPA

Le prochain James Bond privé de salles de cinéma ? Des discussions sont en cours entre la société qui produit le film et les plateformes de streaming Apple et Netflix, selon l’agence Bloomberg, qui cite des sources anonymes. Un marché à 600 millions de dollars, selon le magazine Variety, qui confirme ces bruissements de couloir. Mais Metro-Goldwyn-Mayer a vigoureusement nié cette information. « Mourir peut attendre n’est pas à vendre », a répliqué le studio, refusant de « commenter les rumeurs », et assurant que le film sortirait bien « dans les salles de cinéma ».

La sortie du prochain volet des aventures du célèbre espion britannique, No Time To Die (« Mourir peut attendre »), a été repoussée par deux fois en raison l’épidémie du nouveau coronavirus. Le 25e opus de la série est désormais reporté au 2 avril 2021, après une première initialement prévue en avril 2020.

Jamaïque

Dans ce 25e opus, où Daniel Craig enfile de nouveau le costume de l’agent secret, James Bond a quitté ses activités au sein des services secrets et profite enfin d’une vie tranquille en Jamaïque. Mais sa quiétude est vite interrompue lorsque son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander de l’aide.

Le « méchant » de l’histoire est incarné par l’Américain d’origine égyptienne Rami Malek, qui a décroché en 2019 l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury, chanteur emblématique du groupe de rock Queen.