Oliver Cooper (au centre) incarne le tueur en série David Berkowitz dans la saison 2 de «Mindhunter». — Netflix

L’annonce n’est pas officielle mais elle vient tout droit de la bouche de son producteur et réalisateur. D’après David Fincher, Mindhunter voit ses chances de revenir pour une troisième saison s’amenuiser au fil du temps.

« Compte tenu du nombre de spectateurs qui la suivaient, c’était une série très chère. Nous nous étions dit que nous finirions Mank [son prochain film] et que nous verrions après. Mais honnêtement, je ne pense pas qu’on puisse faire une saison avec moins que ce que nous avions en saison 2 », a-t-il déclaré au site américain Vulture.

« Peut-être dans cinq ans »

De son côté, Netflix ne ferme pas complètement la porte à une nouvelle saison de sa série, moins regardée que les hits La Casa de Papel ou Stranger Things, mais qui joue un rôle important dans son image de marque. Un porte-parole de la plateforme de streaming a confirmé que la mise en production d’une nouvelle salve d’épisodes n’était pas en vue, mais que rien n’était perdu. « Peut-être dans cinq ans », a-t-il précisé.

Ces déclarations viennent nourrir davantage la perte d’espoir des fans de Mindhunter. En janvier dernier déjà, on apprenait que les acteurs avaient été libérés de leurs engagements par Netflix. David Fincher, lui, ne rompt pas ses liens avec le géant de la vidéo à la demande puisque son film Mank sera disponible le 4 décembre prochain, et que sa série d’animation Love, Death and Robots reviendra prochainement pour une deuxième saison.