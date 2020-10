Le chanteur et musicien Paul McCartney — Zuma / Starface

Paul McCartney est sur le point de sortir McCartney III, troisième et dernier opus d’une trilogie amorcée il y a bien longtemps. En effet, l’artiste avait commencé à travailler sur ce projet avant même la séparation des Beatles, sortant son premier album solo, McCartney, en 1970. Le deuxième opus était paru en 1980.

Alors qu’aucune annonce officielle n’a été faite, les fans de l’artiste ont été mis au courant grâce à une série d’animations apparues récemment sur Spotify. En effet, il suffit d’écouter des titres des albums McCartney et McCartney II sur la plateforme pour voir un dé afficher le chiffre trois. Dans le même temps, Paul McCartney a publié sur son compte Twitter une suite de posts où le chiffre trois revient à chaque fois.

Album de confinement

L’artiste a finalement annoncé mercredi soir la date de sortie de son nouvel album. McCartney III sortira le 11 décembre prochain et il est d’ores et déjà possible de le précommander.

Comme le relaye le Guardian, ce McCartney III a été enregistré pendant le confinement, dans la maison du Sussex de l’artiste légendaire.