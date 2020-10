Antoine de Saint Exupéry en 1935. — Succession Antoine de Saint Exupéry - D'Agay

120 ans après la naissance Saint-Exupéry, Toulouse accueille une grande exposition interactive sur la vie du pilote-écrivain.

Elle est visible à l’Envol des Pionniers, dans les hangars mêmes où travaillaient les pilotes de l’Aéropostale.

Elle propose surtout, à travers notamment des objets inédits, de découvrir des aspects moins connus de la personnalité de l’auteur du Petit Prince.

« Notre deuxième maison ». C’est ainsi qu’Olivier d’Agay, petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry qualifie Toulouse et la piste de Montaudran où tout a commencé pour le pilote, indissociable de l’écrivain dont il a largement nourri les récits. A l’occasion des 120 ans de la naissance de « Saint-Ex », L'Envol des pionniers, le lieu de mémoire consacré à l’aventure de l’Aéropostale, plonge dans sa vie, aux milles facettes, à travers une très esthétique exposition inédite qui a la particularité de s’ouvrir en même temps à Lyon, ville de naissance du pilote-écrivain.

Le volet toulousain d'« Un Petit Prince parmi les hommes », déployé à l’endroit exact où Saint-Ex a opéré son premier vol pour l’entreprise Latécoère, fait évidemment la part belle au pilote.

La scénographie de l'exposition - Tempora

En le suivant depuis ses premiers coups de pédales sur un vélo ailé, puis sur un improbable prototype d’avion à l’adolescence, ou dans le Salmson 2A2, reproduit grandeur nature, de son service militaire, les férus balaieront en même temps les grandes heures, souvent mouvementées, de l’aéronautique. Ils découvriront aussi un pilote d’essais et de raids intrépide, parfois jusqu’à l’insolence. Le tout, avec ce qui est devenu « la patte » de l’Envol des Pionniers, ces acteurs en tenues d’époque, pilotes célèbres ou mécanos, qui vous hèlent dans le hangar pour mieux vous captiver.

Des objets personnels et des sculptures géantes

Les fétichistes sentimentaux s’arrêteront sur les gants de pilote authentiques, sur la multitude de documents, professionnels ou privés, annotés de la main de l’écrivain. Sur cet exemplaire de Vol de Nuit, dédicacé. Ou encore sur le morceau, repêché au large de Marseille puis restauré, du fameux Lockheed du vol fatal du 31 juillet 1944.

Les plus curieux découvriront l’homme du monde, fidèle en amitié, amateur de belles femmes et visiblement fumeur invétéré. Le journaliste humaniste aussi et l’homme de cinéma. Plus étonnant encore l’inventeur si précieux à sa corporation avec ses plans et pièces bricolées que l’Ecole nationale de l’aviation civile (Enac) vient de lui délivrer un diplôme d’ingénieur à titre posthume.

Les sculptures de l'artiste Arnaud Nazare-Aga, d'après les dessins de Saint-Ex dans le Petit Prince. - H. Menal - 20 Minutes

Enfin, ceux qui ont gardé leur âme d’enfant pourront, en famille, presque se glisser dans les pages du Petit Prince. Ils rencontreront le renard ou l’Allumeur de réverbères grâce aux 14 sculptures géantes de l’artiste Arnaud Nazare-Aga. Une expérience immersive dans les personnages et le verbatim du fameux conte universel.