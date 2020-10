Alex Sharp, Ben Shenkman, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Yahya Abdul-Mateen II dans « Les sept de Chicago ». — NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter. A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une programmation 100 % dédiées aux femmes.

Semaine du 12 au 18 octobre 2020

Un hommage à « Charlie Hebdo » et Samuel Paty

Cinq ans après l’attaque meurtrière contre le journal satirique, Samuel Paty a été tué ce vendredi pour avoir montré des caricatures de Mahomet parues dans Charlie Hebdo à ses élèves. Dans C’est dur d’être aimé par des cons, documentaire disponible sur MyCanal, le réalisateur Daniel Leconte revient sur le procès intenté en 2007 contre Charlie Hebdo concernant la publication de ces caricatures de dans le fameux numéro du 8 février 2006 (on suit la conférence de rédaction qui le précède) avec, en une, le dessin de Cabu qui donne son titre au long-métrage. Coups de théâtre, témoins célèbres, cirque médiatique et deux avocats passionnants… Ce film aussi drôle qu’émouvant est une formidable réflexion sur la liberté d’expression. A voir ou revoir sans modération à la lumière de l’actualité !

Les mystérieuses auto combustion de « Moloch »

Lors de cérémonie de clôture de la 3e édition du festival Canneséries, la série Moloch a reçu le Prix du meilleur scénario pour Arnaud Malherbe (Chefs) et Marion Festraëts. Dans ce polar fantastique en six épisodes disponible sur Arte. TV, des inconnus prennent feu de manière inexpliquée dans une ville de bord de mer industrielle et labyrinthique. Suicides ? Meurtres ? Phénomènes surnaturels ? Pour le découvrir, une journaliste (Marine Vacth) et un psychiatre endeuillé (Olivier Gourmet) mènent l’enquête. Une œuvre envoûtante, superbement mise en images et servi par un casting impeccable.

Un désastre absolument hilarant

De quoi filer des courbatures à vos zygomatiques malgré la morosité ambiante ! La minisérie The Goes Wrong Show, inspirée de la pièce à succès The Play That Goes Wrong, a été créée par l’équipe du Mischief Theatre pour la BBC. Disponible sur Prime Video, elle met en scène les déboires d’une troupe de théâtre amateur. Spectacle de Noël, drame judiciaire ou pièce à suspense, chaque tentative de monter un spectacle tourne irrémédiablement au désastre. Ce chaos incontrôlé au millimètre qui guette chaque représentation provoque un crescendo comique dont il est difficile de s’échapper. Une cadence d’accumulation de gags à la hauteur des Monty Python !

« Les Sept de Chicago », un grand film sur l’engagement politique

L’immense scénariste Aaron Sorkin, à qui l’on doit The Social Network au cinéma et A la maison blanche pour la télévision, vient de réaliser son premier film pour Netflix, Les Sept de Chicago, porté notamment par Sacha Baron Cohen et Eddie Redmayne. Ce long-métrage suit le procès rocambolesque des « Chicago Seven », ces sept leaders de différents groupes d’activistes aux Etats-Unis en 1969, instigateurs des manifestations contre la guerre du Vietnam de Chicago, poursuivis par le gouvernement fédéral notamment pour conspiration. On retrouve ici ce qui fait la saveur des œuvres de Sorkin et ses fameux « walk and talk ». Un miroir tendu à l’Amérique de Trump à quelques encablures des élections américaines, mais aussi un grand film sur l’engagement politique et un plaidoyer sur la liberté d’expression.