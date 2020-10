Michael C. Hall a incarné Dexter de 2006 à 2013 — © Showtime 2006

On pensait vivre éternellement avec ce final considéré comme l’un des pires de l’histoire des séries. Finalement, les dieux de la fiction (et la chaîne américaine Showtime) ont décidé d’accorder un sursis à Dexter. Sept ans après la fin controversée de son histoire, le tueur en série reviendra en 2021 pour dix nouveaux épisodes. La production devrait être lancée en début d’année prochaine pour une diffusion durant l’automne qui suit.

« Nous ne revisiterions ce personnage unique que si nous pouvions trouver un angle créatif vraiment digne de la brillante série originale. Je suis heureux d’annoncer que le producteur exécutif Clyde Phillips et Michael C. Hall l’ont trouvé, et nous avons hâte de le tourner et de le montrer au monde », a confié Gary Levine, coprésident de la chaîne Showtime, à Deadline.

Aucun détail n’a encore filtré quant au sort qui sera réservé à Dexter, incarné par l’acteur Michael C. Hall. Pour rappel (attention aux spoilers si vous n’avez pas encore pris le temps de découvrir la série), le tueur en série avait simulé sa mort dans l’ultime épisode de la saison 8. Il s’était alors rendu dans l’Oregon pour vivre sous une nouvelle identité, et devenait bûcheron. Nous, on restait sur notre faim.